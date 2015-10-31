Cassini зробила знімки кріовулканів Енцеладу, що вивергаються

04:05, 31 жовтня 2015
Наука та IT
698 0

Станція Cassini в ході найближчого в історії зближення з Энцеладом зробила знімки кріовулканів цього супутника Сатурна, що вивергаються.

NASA

Ці та інші невідредаговані фотографії Енцеладу доступні на сайті NASA, передає Лента.ру.

Всі дані, отримані станцією в ході прольоту, надійдуть на Землю протягом кількох днів. На їх аналіз може піти, за оцінками NASA, до декількох тижнів.

NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Станція 28 жовтня 2015 року пролетіла над південним полюсом Енцеладу на висоті 48 кілометрів. У цей момент Cassini пройшла крізь шлейф частинок, що залишають підлідний океан супутника Сатурна, а її наукові інструменти зробили необхідні заміри.

Читайте такожCassini приступить до вивчення супутника Сатурна - Енцелада

Раніше станція не досліджувала Енцелад на такій близькій відстані. Вчені сподіваються в ході прольоту отримати дані про вміст у викидах молекулярного водню і органічних сполук, а також дізнатися більше про умови в підлідному океані супутника Сатурна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter