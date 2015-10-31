Cassini зробила знімки кріовулканів Енцеладу, що вивергаються

Ці та інші невідредаговані фотографії Енцеладу доступні на сайті NASA, передає Лента.ру.

Всі дані, отримані станцією в ході прольоту, надійдуть на Землю протягом кількох днів. На їх аналіз може піти, за оцінками NASA, до декількох тижнів.

Станція 28 жовтня 2015 року пролетіла над південним полюсом Енцеладу на висоті 48 кілометрів. У цей момент Cassini пройшла крізь шлейф частинок, що залишають підлідний океан супутника Сатурна, а її наукові інструменти зробили необхідні заміри.

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Раніше станція не досліджувала Енцелад на такій близькій відстані. Вчені сподіваються в ході прольоту отримати дані про вміст у викидах молекулярного водню і органічних сполук, а також дізнатися більше про умови в підлідному океані супутника Сатурна.