Amazon відкрила першу фізичну книжкову крамницю

Про це пише The Guardian.

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Повідомляється, що в крамниці будуть продаватися більше 6000 книг. Це бестселери інтернет-магазину, а також видання, рейтинг яких на сайті перевищує 4,8. Важливо, що книги будуть продаватися за тими ж цінами, що і в мережі. Магазин назвали Amazon Books.

Зазначимо, Amazon і раніше здійснювала певні кроки в бік офф-лайн торгівлі. Наприклад, створювалися пункти видачі замовлень, де можна було залишити паперову заявку на ту чи іншу книгу або придбати Kindle e-reader.