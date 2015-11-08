Дерева допомогли встановити час та масштаби найбільших посух в історії

Вчені представили атлас, де вперше за строго науковим джерелам (а не за історичними хроніками) відтворюється датування і масштаб найбільших посух, які вражали Європу та Середземномор'я протягом останніх двох тисяч років, повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал Science Advances.

Для створення атласу використовувалася інформація, отримана при вивченні зрізів дерев (річних кілець) — як живих, так і виявлених у стародавніх будівлях (віком кілька тисяч років). 106 дендрохронологических оглядів окремих регіонів стали основою колективної праці.

Отримані дані проливають світло на довгострокові процеси кліматичних коливань в Старому Світі. Крім того, вони дозволяють вченим краще зрозуміти причини екстремальних посух та повеней минулого. Наприклад, атлас вказав на те, що дощовий рік в Європі на північ від Альп і сухий на південь говорять про вплив північно-атлантичної осциляції.

Кліматологи також з'ясували, що голод 1740-1741 років в Ірландії (від якого померло близько 40 відсотків населення країни) був спричинений не лише аномально холодною зимою та весною, але й скороченням кількості опадів влітку 1741 року. Крім того, атлас дозволив побачити, що посушлива південна Італія уникла загальноєвропейського голоду 1314-1317 року, коли рясні дощі кілька років поспіль підірвали сільське господарство континенту.

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Новий атлас став останньою ланкою в кліматичної історії північної півкулі: аналогічне видання по Північній Америці вийшло 2004 року, з Азії — 2010-го. Ці збірники допомогли вченим визначити, що саме посухи стали важливою причиною краху індіанських суспільств і держав 900 років тому, а також призвели до падіння Кхмерської імперії в XV столітті та китайської династії Мін в XVII столітті.