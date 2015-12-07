Google хоче запатентувати смарт-браслет для взяття крові без застосування голки

Компанія подала заявку на патент, в якому представлено дві версії гаджета. В одній з них він схожий на смарт-браслет, в іншому – на невелику капсулу, передає "Новое время". Щоб взяти кров, пристрій випускає струмінь газу, який містить мікрочастинки, які пробивають шкіру. Кров, що проступила, втягується в трубку. Google пояснює, що таким чином можна брати трохи крові, наприклад, для перевірки рівня цукру. Так що в перспективі такий девайс міг би стати в нагоді людям з діабетом.

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Перспективи даного девайса поки неясні. "Ми володіємо патентами на багато ідей, деякі з яких потім дозрівають до реальних товарів і послуг, а деякі – ні. Джерелом анонсів наших майбутніх продуктів не обов'язково повинні бути патенти", - повідомила компанія.

Американська компанія не вперше намагається допомогти діабетикам. Раніше вона оголосила про намір створити "розумну" контактну лінзу, здатну вимірювати рівень цукру. Якщо Google в результаті доведе ці проекти до серійного виробництва, це відкриє для неї дуже перспективний ринок. Тільки в США кількість хворих на діабет складає близько 29 млн.