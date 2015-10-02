Apple подала заявку на патент для "розумної каблучки"

Про це повідомляє Дождь із посиланням на The Verge.

Новий пристрій, згідно з описом у заявці, передбачає тактильний зв'язок із власником, за допомогою якої він буде отримувати повідомлення. Також в каблучку може бути вбудований мікрофон для голосових команд. Крім того, передбачається, що гаджет зможе розпізнавати написаний власником текст з руху руки.

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Між тим, як зазначає The Verge, це лише заявка на патент, і вона дуже мало говорить про плани Apple. Видання нагадує, що багато з патентів Apple не стали впізнаваними продуктами, тому рано вважати, що компанія ставить «розумну каблучку» у виробництво.

У заявці Apple говориться, що використання сучасних пристроїв з сенсорним екраном може бути незручним або неефективним для певних завдань і додатків. Це передбачає, що «розумна каблучка» підійде людині, яка вже щось робить своїми руками або втомлюється від тривалого використання девайса більшого розміру.

Крім того, зазначає Apple, світло від сенсорного екрану в певних умовах може бути недоцільним або навіть небезпечним, якщо він видає місцезнаходження користувача. Тому є потреба в більш стриманому, безпечному і ергономічному способі взаємодії з сенсорними екранами або панелями.

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Заявка на патент для «розумної каблучки» говорить про те, що смартфони підводять у багатьох важливих моментах, коли маленький пристрій не підведе. На ринку вже є кілька «розумних каблучок», хоча вони значною мірою потрібні для того, щоб управляти телефонами та іншою електронікою за допомогою Bluetooth. Жодна з них, як зазначає The Verge, не здається таким надійним, як пристрій, описаний у заявці Apple.

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