В інтернет потрапили перші зображення нових окулярів Google Glass

Нове покоління гарнітури отримало назву Enterprise Edition. Його передбачається використовувати для робочих цілей. Поширювати очки будуть через компанії групи Glass for Work, які займаються розробкою програмного забезпечення для окулярів.

Читайте такожGoogle перекладач збільшив візуальний переклад до понад 20 мов

Швидше за все, пристрої не будуть доступні для масового користування, передає Медуза.

У Google Glass Enterprise Edition додано процесор Intel Atom, покращена батарея, а також більш потужний приймач бездротового зв'язку. До пристрою додається зовнішня батарея, яка кріпиться до окулярів на магніті.

Новий чіп збільшив продуктивність гаджета; він також повинен захищати окуляри від перегріву.

У Enterprise Edition буде більш грунтовний дизайн, який захистить пристрій від впливу води, пилу, осколків і інших дрібних частинок. Крім того, новий пристрій буде складатися.

Перше покоління окулярів Google Glass надійшло в продаж у травні 2014 року. В січні 2015 року Google повідомила про те, що поточна версія окулярів вироблятися більше не буде.