Google зупинила виробництво окулярів Google Glass
Компанія Google оголосила про припинення виробництва Google Glass - окулярів, оснащених прозорим дисплеєм і камерою.
Причиною такого рішення стало питання ціни, а також захисту особистих даних користувачів. У компанії стверджують, що мова йде лише про тимчасове призупинення проекту, однак дата випуску вдосконаленої версії поки не визначена, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Бета-версія Google Glass з'явилася на вітринах магазинів в США в травні, її вартість склала півтори тисячі доларів.
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Пристрій можна використовувати для фотографування і зйомки відео, а також для відправки знятого матеріалу за допомогою електронної пошти та соціальних мереж. При цьому використовуються голосові команди.
Серед інших особливостей пристрою називаються можливість відеочату і отримання необхідної інформації, наприклад, прогнозу погоди або вказівок маршруту.Вся інформація з'являється на невеликому прозорому екрані, вбудованому в окуляри.