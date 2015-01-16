Google зупинила виробництво окулярів Google Glass

Причиною такого рішення стало питання ціни, а також захисту особистих даних користувачів. У компанії стверджують, що мова йде лише про тимчасове призупинення проекту, однак дата випуску вдосконаленої версії поки не визначена, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Бета-версія Google Glass з'явилася на вітринах магазинів в США в травні, її вартість склала півтори тисячі доларів.

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Пристрій можна використовувати для фотографування і зйомки відео, а також для відправки знятого матеріалу за допомогою електронної пошти та соціальних мереж. При цьому використовуються голосові команди.

Серед інших особливостей пристрою називаються можливість відеочату і отримання необхідної інформації, наприклад, прогнозу погоди або вказівок маршруту.Вся інформація з'являється на невеликому прозорому екрані, вбудованому в окуляри.