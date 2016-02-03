Програміст Google створив зі звичайного дзеркала "розумне"

"Розумне" дзеркало являє собою звичайну шафку для ванної кімнати, під двостороннім дзеркалом якої творець пристрою розмістив тонкий екран, повідомляє N+1. Зі зворотнього боку дверцят шафки розробник змонтував апаратну частину: контролер дисплея і HDMI-комп'ютер Amazon Fire Stick.

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Дзеркало відображає інформацію про прогноз погоди на день, показує дату і час, а також відображає кілька актуальних новинних заголовків. Пристрій працює через Android API. Розробник також планує додати в дзеркало повідомлення з календаря і інформацію про дорожній трафік.

За словами автора проекту, коли йому захотілося купити таке дзеркало, виявилося, що ніхто не продає саме те, що йому потрібно. Інші проекти саморобних "розумних" дзеркал його не вразили, тому довелося розробити свій варіант.