Google перекладач збільшив візуальний переклад до понад 20 мов

Про це повідомляє ТСН.

Додаток Google Перекладач дозволяє побачити світ рідною мовою. Для цього просто потрібно відкрити програму, натиснути на камеру, а потім спрямувати її на текст, який потрібно перекласти, - вуличний знак, список інгредієнтів в рецепті або меню, інструкцію з експлуатації, вказівки на пральній машині тощо. Потім з'явиться переклад іншою мовою.

При цьому не потрібно мати підключення до Інтернету або мобільних даних.

Читайте такожGoogle, Facebook, eBay підтримали Samsung у патентній війні проти Apple

На додаток до миттєвого візуального перекладу поліпшилася і система голосового спілкування (що дозволяє в режимі реального часу перекладати розмову 32 мовами).

Ці оновлення з'являться для Android і iOS протягом найближчих днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що корпорація Google зареєструвала патент, який дозволяє переглядати відеозаписи життя користувачів, записані за допомогою Google Glass або будь-якої іншої подібної технології.