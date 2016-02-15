NASA представило візуалізацію сонячного затемнення 8 березня в Південно-Східній Азії
05:34, 15 лютого 2016Наука та IT
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NASA створило візуалізацію повного сонячного затемнення, яке можна буде спостерігати 8 березня (9 березня за місцевим часом) 2016 року в Південно-Східній Азії.
Від початку затемнення і до його завершення пройде понад три години / NASA.gov Video
Про це повідомляє NASA.
Явище на кожній території (показаної на відео) триватиме протягом 1,5-4 хвилин.
Загалом, від початку затемнення і до його завершення пройде понад три години.
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У результаті затемнення Місяць загороджує диск Сонця, так що частина території Землі опиняється в тіні і освітлена тільки слабким світлом сонячної корони.
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