NASA представило візуалізацію сонячного затемнення 8 березня в Південно-Східній Азії

Про це повідомляє NASA.

Явище на кожній території (показаної на відео) триватиме протягом 1,5-4 хвилин.

Загалом, від початку затемнення і до його завершення пройде понад три години.

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У результаті затемнення Місяць загороджує диск Сонця, так що частина території Землі опиняється в тіні і освітлена тільки слабким світлом сонячної корони.