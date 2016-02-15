NASA представило візуалізацію сонячного затемнення 8 березня в Південно-Східній Азії

05:34, 15 лютого 2016
Наука та IT
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NASA створило візуалізацію повного сонячного затемнення, яке можна буде спостерігати 8 березня (9 березня за місцевим часом) 2016 року в Південно-Східній Азії. 

NASA.gov Video

Про це повідомляє NASA.

Явище на кожній території (показаної на відео) триватиме протягом 1,5-4 хвилин.

Загалом, від початку затемнення і до його завершення пройде понад три години.

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У результаті затемнення Місяць загороджує диск Сонця, так що частина території Землі опиняється в тіні і освітлена тільки слабким світлом сонячної корони.

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