Apple випустила нову версію iOS, що ліквідує на деяких iPhone "Помилку 53"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Techcrunch.

Смартфон необхідно підключити до iTunes, після чого він автоматично оновиться до iOS 9.2.1 і позбудеться від помилки.

Проте неофіційні сканери Touch ID все одно не будуть функціонувати. Для коректної роботи їх доведеться замінити в офіційному сервісі.

Читайте такожЗнайдений спосіб перетворити iPhone в "цеглину" зміною дати в налаштуваннях

Компанія також принесла вибачення користувачам і пояснила, що оригінальний тест Touch ID був створений для перевірки коректної роботи сканера перед тим, як пристрій полишає фабрику. Тому всі клієнти, які заплатили за негарантійний ремонт пристрою, можуть звернутися в AppleCare за компенсацією.

Як повідомляв УНІАН раніше, «Помилка 53» з'являється на екрані ряду продуктів Apple при натисканні кнопки Home з вбудованим датчиком відбитків пальців Touch ID. У самій корпорації пояснили, що оновлення операційної системи iOS блокує використання гаджета, якщо кнопка Home з датчиком відбитків пальців не ремонтувалася в ліцензованому представництві Apple.