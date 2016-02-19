Apple випустила нову версію iOS, що ліквідує на деяких iPhone "Помилку 53"
Корпорація Apple випустила нову версію iOS 9.2, ліквідує на деяких iPhone «Помилку 53» — відключення пристрою у випадку ремонту сканера відбитків пальців Touch ID у неавторизованого дилера.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Techcrunch.
Смартфон необхідно підключити до iTunes, після чого він автоматично оновиться до iOS 9.2.1 і позбудеться від помилки.
Проте неофіційні сканери Touch ID все одно не будуть функціонувати. Для коректної роботи їх доведеться замінити в офіційному сервісі.
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Компанія також принесла вибачення користувачам і пояснила, що оригінальний тест Touch ID був створений для перевірки коректної роботи сканера перед тим, як пристрій полишає фабрику. Тому всі клієнти, які заплатили за негарантійний ремонт пристрою, можуть звернутися в AppleCare за компенсацією.
Як повідомляв УНІАН раніше, «Помилка 53» з'являється на екрані ряду продуктів Apple при натисканні кнопки Home з вбудованим датчиком відбитків пальців Touch ID. У самій корпорації пояснили, що оновлення операційної системи iOS блокує використання гаджета, якщо кнопка Home з датчиком відбитків пальців не ремонтувалася в ліцензованому представництві Apple.