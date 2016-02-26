Виручка найбільшого китайського пошуковика перевищила $10 мільярдів

Виручка найбільшого китайського інтернет-пошукача Baidu за підсумками 2015 року склала 66,382 мільярда юанів (10,25 мільярда доларів), що на 35,3% вище показника 2014 року, повідомляє Прайм з посиланням на звіт компанії.

"Чистий прибуток компанії за підсумками року склав 33,66 мільярда юанів (5,19 мільярда доларів), зростання склало 155,1% порівняно з показником 2014 року. За звітом, у 2015 році у компанії було 1,049 мільярда активних користувачів послуг, що на 29% більше, ніж 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з розрахунками компанії, в першому кварталі 2016 року загальна сума виручки має скласти від 15,41 до 15,97 мільярда юанів (від 2,38 до 2,46 мільярда доларів), що на 21,1% і 25,5% більше за аналогічні показники минулого, 2015 року.

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Компанія заснована в 2000 році. Надає різні веб-сервіси, в тому числі пошукову систему Baidu. У 2005 році компанія провела IPO на біржі NASDAQ.