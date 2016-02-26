Вчені наблизили час смерті Всесвіту в десять разів

Одна з гіпотез про майбутнє Всесвіту передбачає її прискорюване розширення. Крім того, розширююча сила дії темної енергії продовжить необмежено збільшуватися, поки не перевершить всі інші сили у Всесвіті, передає Lenta.ru з посиланням на arXiv. У підсумку темна енергія розірве всі гравітаційно пов'язані структури Всесвіту, потім перевершить сили електростатичних і внутрішньоядерних взаємодій, розірве атоми, ядра і нуклони - і відбудеться Великий вибуху простору-часу.

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Інші вчені прогнозують, що це відбудеться через 22 млрд років. Однак Дієго Саес-Гомес з Лісабонського університету і його колеги вирішили змоделювати всі можливі сценарії і уточнити термін вибуху. Вчені зібрали останні дані щодо розширення Всесвіту, отримані з найближчих галактик і наднових спалахів.

Дієго Саес-Гомес прийшов до висновку, що Великий вибух може статися, коли Всесвіт буде старший свого нинішнього віку на 0,2 - тобто через 2,8 млрд років. "Поки ми в безпеці", - резюмує вчений. Втім, це найбільш ранній термін: Великий вибух може настати і пізніше, а може і не настати зовсім, і Всесвіт зникне від більш передбачуваної теплової смерті.

З урахуванням того, що навіть Сонцю вчені пророкують щонайменше 5 млрд років існування, озвучений Дієго Саес-Гомесом термін здається не надто реалістичним. Однак він підкреслює, що цінність подібних викладок - не в реальних прогнозах, а в розширенні можливостей сучасної космології за рахунок роботи з екзотичними сценаріями майбутнього Всесвіту.