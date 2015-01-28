Астрономи знайшли древню сонячну систему з 5 землеподібними планетами

Про це йдеться у статті вчених в Astrophysical Journal, передаж ТСН з посиланням на ABC News.

"Ми показали, що планети розміром із Землю формувалися протягом більшої частини 13,8 мільярда років, які існує наш Всесвіт. Це залишає можливість того, що в нашій галактиці могло чи може існувати стародавнє життя", - пише Тьяго Кампанте з університету Бірмінгема.

Ця зоряна система, Kepler-444, є унікальною одразу з кількох причин.

По-перше, вона стала найближчою до Землі "сім'єю". За оцінками вчених, вона знаходиться всього в 117 світлових роках від Землі і центральне світило Kepler-444 можна побачити навіть у бінокль.

По-друге, вона є надзвичайно складною та цікавою з астрономічної точки зору. В Kepler-444, крім центральної зірки, живе п'ять планет і ще два невеликих світила - червоних карлика, розташованих на великій відстані від центру системи, які здійснюють один оборот навколо неї за 430 років.

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Проте головною незвичайною рисою Kepler-444 є вік зірки і оточуючих її планет. Дані, зібрані під час спостережень в її надрах, показують, що центральне світило цієї системи, схоже за своїми розмірами і фізичним характеристикам на зменшену копію Сонця. За розрахунками авторів статті, її вік становить 11,2 мільярда років.

Самі планети, судячи з їхнього діаметру, належать до числа відносно невеликих землеподібних планет, схожих за своїми розмірами і фізичним властивостям на Марс, Меркурій або інші невеликі кам'янисті небесні тіла.

Як зазначають вчені, життя на них існувати не може - всі ці планети розташовані дуже близько до світила і здійснюють оборот навколо нього за 4-9 днів, через що на їхній поверхні будуть панувати надзвичайно високі температури.

Тим не менш, існування цих планет доводить можливість того, що планети, схожі на Землю, могли формуватися в перші епохи існування Всесвіту. Вчені також не виключають, що система Kepler-444 могла виникнути навіть за межами нашої галактики.