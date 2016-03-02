Вчені виявили ген, відповідальний за появу сивого волосся

Дослідження авторів опубліковане в журналі Nature Communications, передає Лента.ру.

Відповідальним за посивіння волосся виявився ген IRF4, який раніше був відомий вченим як регулятор виробництва меланіну — пігменту, що визначає колір шкіри, волосся і очей. Ген PRSS53 впливає на появу кудрявого волосся, за товщину брів відповідає FOXL2, а за появу «моноброви» відповідає ген PAX3, за товщину бороди — EDAR.

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Вчені проаналізували 6,63 тисячі осіб (45% чоловіків та 55 відсотків жінок) родом з Латинської Америки (Бразилії, Колумбії, Чилі, Мексики і Перу). Серед вивчених 48 відсотків були європейцями, 46 — корінними американцями і 6 відсотків — афроамериканцями.

Учасники були поділені на групи залежно від форми і кольору волосся, а також ступеня облисіння і посивіння. В оцінках бороди і товщини брів брали участь тільки чоловіки. Візуальні дані були зіставлені з отриманою генетичною інформацією. Вибірка забезпечила велику різноманітність у формі та кольорі волосся.

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Вчені відзначають, що результати їх дослідження виявляться корисними для судово-медичної експертизи на основі ДНК і складання візуального профілю потенційного злочинця в Латинської Америці та Східній Азії. У попередніх дослідженнях враховувалися тільки ДНК людей європейського походження.