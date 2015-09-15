Наприкінці вересня вперше за 30 років жителі Землі спостерігатимуть рідкісне місячне затемнення (відео)

Це трапляється раз на 30 років, передає ТСН із посиланням на NASA.

При цьому наголошується, що за цим незвичайним явищем зможуть спостерігати жителі обох півкуль.

"Оскільки орбіта Місяця не являє собою ідеальне коло, іноді він, рухаючись нею, опиняється ближче до Землі. Коли Місяць перебуває якнайдалі, він відомий як апогей, а коли найближче - перигей. 28 вересня ми побачимо повний місяць перигей - найближчий повний місяць ", - пояснив заступник наукового керівника проекту Reconnaissance Orbiter Lunar NASA Ноа Петро.

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У перигеї Місяць віддаляється на 31 тис. миль далі від Землі, ніж в апогеї, що еквівалентно одному колу оберту навколо Землі. Така близькість робить його на 14% більшим та на 30% яскравішим, на відміну від апогея. Саме тому його і називають "супермісяць".

"Фізичної різниці Місяць не має. Він лише здається трохи більшим у небі. Це не драматично, але він виглядає більшим", - стверджує вчений.