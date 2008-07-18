В Україні Інтернетом користуються 10 мільйонів осіб

Чисельність користувачів Інтернетом в Україні становить 10 млн. осіб.

Про це сказано в підсумковому документі Держзв’язку «Галузь зв`язку: результати роботи в першому півріччі 2008 року (станом на 01.07.2008)», текст якого має УНІАН.

«Перебудова телекомунікаційної мережі, впровадження нових технологій, підвищення рівня платоспроможності населення сприяли зростанню чисельності Інтернет-аудиторії в Україні, яка станом на 01.07.2008 р. налічує близько 10 млн. осіб», - повідомляється в документі.

За даними Держзв’язку, послугою доступу в Інтернет в Україні сьогодні можуть користуватися 55% сімей або 21,6% населення країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними українського порталу Bigmir.net, чисельність українських користувачів Інтернетом на кінець червня 2008 року становив 8,14 млн. осіб.