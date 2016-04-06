Місія NASA знайшла вісім потенційно небезпечних для Землі об'єктів

За 2015 рік за допомогою інфрачервоного телескопа місії вдалося виявити 8 потенційно небезпечних для Землі об'єктів, передає DT.UA. За два роки роботи (з грудня 2013 року) NEOWISE вивчила 439 навколоземних об'єктів, 72 з яких були виявлені вперше.

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Вісім об'єктів були віднесені до потенційно небезпечних для нашої планети на підставі їх розміру і того, наскільки близько до орбіти Землі вони наблизилися. За останній рік за допомогою інфрачервоного телескопа були зібрані понад 5 млн навколоземних об'єктів.

За словами головного дослідника місії, "NEOWISE виявляє великі і темні об'єкти в навколоземному просторі, доповнюючи нашу мережу наземних телескопів, що працюють у видимій сфері довжин хвиль. В середньому ці об'єкти в діаметрі досягають сотні метрів". Телескоп WISE був запущений в 2009 році, в 2011 він завершив свою початкову місію. У 2013 році він був перейменований в NEOWISE і приступив до вивчення навколоземних об'єктів та ідентифікації з них потенційно небезпечних.