Вчені звинуватили "Планету Х" у масових вимираннях на Землі

Дослідження авторів опубліковано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, коротко про нього повідомляється на сайті Арканзаського університету, передає Лента.ру.

Теорія вчених заснована на тому, що орбіта обертання "Планети Х" навколо Сонця повільно нахиляється і кожні 27 мільйонів років перетинає пояс Койпера (розташований на відстані від 30 до 55 астрономічних одиниць від Сонця). Це призводить до гравітаційних збурень, через які "Планета Х" "виштовхує" комети з поясу Койпера вглиб Сонячної системи. Комети бомбардують планети системи (у тому числі і Землю). По мірі наближення до Сонця, вони розпадаються на фрагменти, які ускладнюють доступ сонячного світла до небесних тіл (включаючи Землю).

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На думку вчених, запропонований ними сценарій є найбільш прийнятним для космічного пояснення масових вимирань тварин. Два інших: наявність другої зірки поруч із Сонцем і вертикальні коливання світила при його обертанні навколо центру Галактики. Ці два сценарії, як відзначають автори, в даний час не отримує палеонтологічного підтвердження.

Вперше свою гіпотезу Вітмаєр і Матс запропонували в 1985 році. Дослідження вчених опублікували журнал Nature і видання Time (з зображенням на обкладинці). Згідно первісної гіпотези вчених, "Планета Х" в 1-5 разів важче Землі і розташована в сто разів далі від Сонця.

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У другій половині січня 2016 року астрономи повідомили про виявлення за межами орбіти Плутона об'єкта розміром з Нептун, який в 10 разів важче Землі. Потенційна дев'ята планета системи обертається навколо Сонця по витягнутій орбіті (і в похилій щодо площини орбіти Землі) з періодом в 15 тисяч років. Її хімічний склад схожий на такі у газових гігантів Урана і Нептуна.