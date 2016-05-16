Японські вчені отримали право змінювати ДНК людських ембріонів

Відповідне рішення ухвалила урядова рада з біоетики, передає N+1 з посиланням на The Japan Times.

Вчені отримали право вносити зміни в геном ембріонів, щоб вивчати роль окремих генів в їх ранньому розвитку, розробляти нові методи лікування вроджених захворювань і вдосконалювати репродуктивні технології. При цьому в кожному випадку буде необхідно підтверджувати, що подібні дослідження неможливо провести іншим способом.

Змінювати геном людських ембріонів в клінічних умовах заборонено, як і раніше, оскільки воно може мати непередбачувані наслідки для дитини та її майбутнього потомства.

Також рада назвала етично проблематичним втручання в ДНК з немедицинськими цілями, наприклад, для зміни кольору очей чи нарощування м'язової маси.

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Вперше про генетичні модифікації людських ембріонів в наукових цілях повідомили в 2015 році китайські вчені. Зокрема, вони намагалися внести зміни в структуру гемоглобіну і видалити з людської ДНК генетичний матеріал ВІЛ, однак значних успіхів не досягли.

У лютому 2016 року редагування геному людських ембріонів дозволили у Великобританії.