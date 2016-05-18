Microsoft продала бізнес Nokia виробнику iPhone

Згідно з договором, остання отримує контроль над бізнесом Microsoft, пов'язаним з мобільними телефонами під брендом Nokia, пише Lenta.ru з посиланням на Engadget.

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У рамках угоди у власність FIH Mobile також переходить фабрика Microsoft в Ханої. 4,5 тис. співробітників американської корпорації, відповідальних за виробництво телефонів Nokia, запропоновано перейти в Foxconn.

У Microsoft підкреслюють, що продовжать підтримувати смартфони на базі операційної системи Windows 10.

У листопаді 2014 року фінська Nokia повернулася на мобільний ринок, представивши під своїм брендом планшет N1, призначений для продажу в Китаї. Пристрій вироблялося на заводах Foxconn.

Мобільний бізнес Nokia офіційно став частиною Microsoft в квітні 2014 року. Незабаром після цього фінський бренд зник зі смартфонів компанії, поступившись місцем назві Lumia. Маркування Nokia залишилося тільки на базових "кнопкових" моделях телефонів. За умовами договору ліцензія на цей бренд Microsoft зберігалася протягом 10 років з моменту укладення угоди.