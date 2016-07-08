Астрономи відкрили планету з трьома сонцями

Планета HD 131399Ab розташована на відстані 340 світлових років від Землі в сузір'ї Центавра, передає Lenta.ru. Вік небесного тіла оцінюється в 16 млн років. За цим показником екзопланета вважається однією з наймолодших з відомих ученим.

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Температура поверхні небесного тіла оцінюється в 580 градусів Цельсія. HD 131399Ab приблизно в чотири рази важча Юпітера і, як вважають вчені, віддалена від HD 131399A на відстані 60-100 астрономічних одиниць. Така конфігурація, на думку вчених, дозволяє забезпечити стійкість системи.

Повне обертання навколо центру мас системи HD 131399 планета робить за 1,1 тис. земних років. Приблизно половину цього часу з HD 131399Ab можна спостерігати всі три зірки. Екзопланета розташована поблизу найбільшого світила системи (HD 131399A) масою на 80% більше сонячної. Інші дві зірки обертаються навколо одна одної і загального центру мас системи.

Екзопланета HD 131399Ab виявлена в ході спостережень за допомогою Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі, і докладно досліджена системою SPHERE (Spectro-Polarimetric High contrast Exoplanet REsearch).