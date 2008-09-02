Google запускає свою версію інтернет-браузера

Пошуковий інтернет-портал Google у вівторок запускає свою власну версію браузера.

Як очікується, програма Chrome безпосередньо конкуруватиме з Internet Explorer компанії Microsoft, а також з браузерами Firefox, Opera і Safari, передає ВВС.

Компанія Google заявляє, що програма Chrome буде швидкою і особливо призначеною для роботи з новим поколінням інтернет-додатків, що широко використовують графіку, аудіо і відео.

У вівторок бета-варіант програми стане доступним у 100 країнах. Наразі Chrome працюватиме лише з Windows, проте планується створити і версії для операційних систем Linux і Mac.

«Ми зрозуміли, що потрібно наново придумати браузер», - пише Сундар Пічаї, віце-президент компанії Google з розвитку програмних продуктів, в своєму блозі.

Газета.ру