Solar Impulse 2 почав останній переліт в ході кругосвітньої подорожі
04:23, 24 липня 2016Наука та IT
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Літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 почав останній переліт у своїй кругосвітній подорожі.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, вилетівши з Каїра, він, як очікується, через 48 годин приземлиться в Абу-Дабі, звідки почався і де повинен закінчитися переліт через весь світ.
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Політ навколо земної кулі стартував 9 березня 2015 року. Літаком керують швейцарські пілоти Бертран Пікар і Андре Боршберг.
Літак з розмахом крила 72 метри і вагою 2,3 тонни використовує для польоту лише сонячну енергію. Його крила вкриті 17 тисячами сонячних елементів.
Як повідомили організатори польоту, їхньою метою є не створення практичних моделей сонячних літаків, а демонстрація можливостей альтернативних джерел енергії.
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