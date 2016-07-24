Solar Impulse 2 почав останній переліт в ході кругосвітньої подорожі

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, вилетівши з Каїра, він, як очікується, через 48 годин приземлиться в Абу-Дабі, звідки почався і де повинен закінчитися переліт через весь світ.

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Політ навколо земної кулі стартував 9 березня 2015 року. Літаком керують швейцарські пілоти Бертран Пікар і Андре Боршберг.

Літак з розмахом крила 72 метри і вагою 2,3 тонни використовує для польоту лише сонячну енергію. Його крила вкриті 17 тисячами сонячних елементів.

Як повідомили організатори польоту, їхньою метою є не створення практичних моделей сонячних літаків, а демонстрація можливостей альтернативних джерел енергії.