Сонцеліт Solar Impulse 2 перервав навколосвітню подорож - захворів пілот

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Я хворий. Розлад шлунка. Я вирішив відкласти виліт Solar Impulse, оскільки не зможу 48 годин провести в польоті в такому стані. Вибачте», — написав він, передає РБК.

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13 липня літак на сонячних батареях Solar Impulse 2, що здійснює навколосвітню подорож, вийшов на фінішну пряму, приземлившись в Каїрі. Звідти він повинен був вилетіти в Абу-Дабі, де 9 березня 2015 року стартувало подорож. За цей час пілоти Андре Бошберг і Бертран Пекар робили зупинки у 15 містах світу.