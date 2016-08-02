Вчені зняли на відео ядерний вибух у реакторі

Вчені з Техасу зняли на відео ядерний вибух, влаштований всередині дослідницького реактора.

За 3,94 мілісекунди потужність імпульсу зростає з 50 до 1484 мегават, а температура досягає 420 градусів Цельсія, передає Lenta.ru. Цих параметрів недостатньо для промислового виробництва електроенергії, але вистачає для дослідницьких цілей. Читайте такожНімеччина запустила термоядерний реактор з водневою плазмою Вибух здійснили у рамках щорічних профілактичних робіт, що дозволяють оцінити безпеку установки. Відео: Popular Mechanics

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