Вчені зняли на відео ядерний вибух у реакторі

10:46, 02 серпня 2016
Наука та IT
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Вчені з Техасу зняли на відео ядерний вибух, влаштований всередині дослідницького реактора.

Скриншот

За 3,94 мілісекунди потужність імпульсу зростає з 50 до 1484 мегават, а температура досягає 420 градусів Цельсія, передає Lenta.ru.

Цих параметрів недостатньо для промислового виробництва електроенергії, але вистачає для дослідницьких цілей.

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Вибух здійснили у рамках щорічних профілактичних робіт, що дозволяють оцінити безпеку установки.

Відео: Popular Mechanics

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