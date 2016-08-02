Вчені зняли на відео ядерний вибух у реакторі
10:46, 02 серпня 2016Наука та IT
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Вчені з Техасу зняли на відео ядерний вибух, влаштований всередині дослідницького реактора.
Ядерний вибух у реакторі зняли на відео / Скріншот
За 3,94 мілісекунди потужність імпульсу зростає з 50 до 1484 мегават, а температура досягає 420 градусів Цельсія, передає Lenta.ru.
Цих параметрів недостатньо для промислового виробництва електроенергії, але вистачає для дослідницьких цілей.
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Вибух здійснили у рамках щорічних профілактичних робіт, що дозволяють оцінити безпеку установки.
Відео: Popular Mechanics
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