США почнуть виробництво модернізованої атомної бомби

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що робота над інженерною стадією виробництва велася чотири роки. Перший зразок B61-12 планують випустити до 2020 року, потім хочуть приступити до повномасштабного виробництва бомби.

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"Наразі бомба містить найстаріші компоненти, наявні в арсеналі США. Після модернізації вона зможе прослужити як мінімум ще 20 років", - розповів глава Нацуправління з ядерної безпеки Френк Клотц.

Як повідомляв УНІАН, перше випробування B61-12 пройшло 1 липня 2015 року.

Бомби B61 існує у вигляді чотирьох різних модифікацій (B61-3, -4, -7, и -10). На зміну їм усім у рамках програми модернізації цієї бомби повинна прийти одна - B61-12. Вона буде відрізнятися від попередниці, зокрема, відсутністю парашута і наявністю нової хвостової частини з інерціальною системою наведення, що збільшує точність застосування.