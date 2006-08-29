Болгарія переозброюється на вертольоти від Eurocopter (3 фото)

Збройні сили Болгарії одержали перший вертоліт AS.532 AL Cougar, повідомляє Defencetalk.com.

12 вертольотів Cougar і 6 вертольотів AS.565 MB Panther загальною вартістю 360 мільйонів євро будуть поставлені ВПС Болгарії за контрактом, укладеним у січні 2005 року з концерном Eurocopter.

Вертольоти AS.532 Cougar можуть використовуватися як транспортні і пошуково-рятувальні. Їх максимальна злітна вага становить 11200 кілограмів, дальність польоту - до 800 кілометрів. Максимальна швидкість - до 315 кілометрів на годину.

Вертоліт може перевозити до 5 тонн вантажу або до 29 солдатів на відкидних сидіннях у вантажному відсіку. При необхідності, вертоліт може бути озброєний.

Вертольоти AS.565 Panther призначені для ВМС Болгарії. Ці легкі машини (злітна вага до 4,25 тонн) можуть використовуватися для виконання протичовнових завдань, а також для ударів по надводних кораблях за допомогою протикорабельних ракет Exoset. У транспортному варіанті вони можуть перевозити до 10 пасажирів або до 1700 кілограмів вантажу. Максимальна швидкість "Пантери" - 296 кілометрів на годину, дальність дії - до 420 кілометрів.

Вертольоти європейського виробництва змінять у складі ВПС і ВМС Болгарії радянські вертольоти Мі-17. Їх придбання викликане переходом збройних сил Болгарії на стандарти НАТО. Вертольоти AS.532 Cougar будуть поставлені до 2009 року, AS.565 Panther - до 2011.

Лента.ру