Маск розповів подробиці вибуху Falcon 9 на пусковий платформі
Вибух ракети Falcon 9 на пусковий платформі у Флориді стався під час заливання ракетного палива.
Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск. Однак причина інциденту досі невідома, передає РБК.
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Ракета-носій Falcon 9 з комунікаційним супутником, вибухнула 1 вересня на пусковий платформі у Флориді під час заливання ракетного палива, повідомив в "Твіттері" глава компанії SpaceX Ілон Маск. За його словами, епіцентр вибуху знаходився в кисневому баку першого ступеню Falcon 9. "Причина досі невідома", - сказав Маск.
Як повідомляв УНІАН, вибух на використовуваній компанією SpaceX пусковій платформі SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида, стався 1 вересня близько 9 ранку за місцевим часом, Через 20 хвилин було ще кілька вибухів, які відчувалися в будівлях, розташованих на відстані декількох кілометрів.
SpaceX повідомила, що під час вибуху були втрачені ракета-носій Falcon 9 із супутником ізраїльської Spacecom Ltd, потужності якої планувала використати компанія Fcebook для проекту по забезпеченню доступу в інтернет в низці країн Африки. Запуск ракети з супутником був запланований на 3 вересня.
У повідомленні SpaceX зазначалося, що причиною вибуху стала "аномалія" на пусковий платформі. Під час події ніхто не постраждав.
Компанія SpaceX була заснована Илоном Маском в 2002 році. Вона займається виробництвом космічної техніки. Раніше SpaceX успішно розробила і запустила в космос ракету-носій легкого класу Falcon 1 і середнього класу Falcon 9. Кілька разів SpaceX вдавалося зробити вдалу посадку нижнього ступеню Falcon 9 на землю і морську платформу.