Маск розповів подробиці вибуху Falcon 9 на пусковий платформі

Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск. Однак причина інциденту досі невідома, передає РБК.

Читайте такожSpaceX повідомила, що внаслідок вибуху на пусковій платформі ніхто не постраждав

Ракета-носій Falcon 9 з комунікаційним супутником, вибухнула 1 вересня на пусковий платформі у Флориді під час заливання ракетного палива, повідомив в "Твіттері" глава компанії SpaceX Ілон Маск. За його словами, епіцентр вибуху знаходився в кисневому баку першого ступеню Falcon 9. "Причина досі невідома", - сказав Маск.

Як повідомляв УНІАН, вибух на використовуваній компанією SpaceX пусковій платформі SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида, стався 1 вересня близько 9 ранку за місцевим часом, Через 20 хвилин було ще кілька вибухів, які відчувалися в будівлях, розташованих на відстані декількох кілометрів.

SpaceX повідомила, що під час вибуху були втрачені ракета-носій Falcon 9 із супутником ізраїльської Spacecom Ltd, потужності якої планувала використати компанія Fcebook для проекту по забезпеченню доступу в інтернет в низці країн Африки. Запуск ракети з супутником був запланований на 3 вересня.

У повідомленні SpaceX зазначалося, що причиною вибуху стала "аномалія" на пусковий платформі. Під час події ніхто не постраждав.

Компанія SpaceX була заснована Илоном Маском в 2002 році. Вона займається виробництвом космічної техніки. Раніше SpaceX успішно розробила і запустила в космос ракету-носій легкого класу Falcon 1 і середнього класу Falcon 9. Кілька разів SpaceX вдавалося зробити вдалу посадку нижнього ступеню Falcon 9 на землю і морську платформу.