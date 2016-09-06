У Франції оголосили про смерть першої в світі жінки, якій пересадили обличчя

Про це повідомили французькі лікарі, передає Бі-бі-сі. 11 років тому обличчя Дінуар було спотворене після того, як її покусала власна собака.

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У неї були настільки пошкоджені ніс, підборіддя та рот, що лікарі одразу ж виключили можливість проведення звичайної пластичної реконструкції. Замість цього вони запропонували провести першу в історії операцію з трансплантації обличчя.

У 2005 році хірургам вдалося повернути їй ніс і рот. Для трансплантації використовували шкірний покрив і м'язи обличчя жінки-донора з міста Лілль, яка перебувала в стані клінічної смерті.

Однак, як стало відомо, активне використання імунопригнічуючих препаратів, необхідних, щоб уникнути відторгнення тканин, послабило її організм. Жінка померла від раку в квітні.

Новину про її смерть було опубліковано госпіталем в Ам'єні тільки зараз з поваги до приватного життя її сім'ї.

У 2009 році Дінуар розповіла в інтерв'ю Бі-бі-сі, що її обличчя було знівечене після спроби покінчити з собою.

У травні 2005 року вона навмисно прийняла багато снодійного. Її домашній пес-лабрадор знайшов її і, намагаючись привести господиню в свідомість, розбив їй обличчя.

"Коли я вперше побачила себе у дзеркало після операції, я зрозуміла, що це перемога. Я виглядала не дуже добре, тому що все обличчя було в бинтах, але у мене був ніс, у мене був рот - це було чудово", - розповіла вона.

Після трахеотомії, необхідної для проведення операції, вона не могла говорити, але зуміла прошепотіти "спасибі".