В Apple Watch 2 набирати текст можна буде, малюючи букви на екрані пристрою

Спочатку Тім Кук розповів про те, як розумні годинники змінили світ, і як вони сподобалися користувачам. Інфографіка на екрані показує, що Apple стала другим годинниковим брендом після Rolex за популярністю.

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Джефф Вільямс розповів, "що чекає Apple Watch в найближчому майбутньому". В наступному глобальному оновленні: спрощений інтерфейс, повідомлення стануть зручнішы, нові стікери і анімації, а набирати текст можна буде, малюючи букви на екрані пристрою - вони автоматично будуть переведені в друкований текст.

Ще один "ігровий" анонс - на Apple Watch можна буде грати в Pokemon Go. Можна буде запитати у годинника, чи є поблизу Пікачу або Чермандери - і він дасть відповідь. Коли користувач доходить до Покестопа, Apple Watch вібрують.