Yahoo підтвердила інформацію про викрадення 500 мільйонів акаунтів

Про це пише Медуза з посиланням на Business Wire.

Метою хакерів були імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, зашифровані паролі, а також контрольні запитання та відповіді. Дані, пов'язані з банківськими картами і рахунками, викрадені не були.

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За зломом, за припущенням Yahoo, стоять хакери, яких "підтримує держава". Про яку саме державу йде мова, не уточнюється. Компанія співпрацює з правоохоронними органами в розслідуванні атаки.

В Yahoo заявили, що інформують можливих жертв злому про необхідні кроки щодо захисту облікових записів. Компанія рекомендує змінити паролі тим, хто не робив цього з 2014 року, а також поміняти паролі та контрольні питання на інших сайтах, якщо вони збігаються з аккаунтом на Yahoo.

1 серпня сайт Motherboard повідомив, що хакер під псевдонімом Peace виставив на продаж дані близько 200 мільйонів користувачів Yahoo за три біткоїна (близько 1860 доларів).