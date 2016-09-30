Кінець 12-річної космічної місії: Rosetta впала на комету

Які задумували вчені, він сів на комету Чурюмова-Герасименко, після цього зв'язок з апаратом зник назавжди, передає Медуза.

На поверхні комети Rosetta опинилася приблизно о 13:39 за Києвом.

У ході зближення з кометою Rosetta робила знімки небесного тіла з мінімальної відстані — раніше так близько він не підлітав.

Як розповідав один з учасників місії Метт Тейлор, Rosetta фіксувала багато параметрів газу, плазми й пилу.

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Нагадаємо, апарат Rosetta був запущений у 2004 році. Його шлях до комети зайняв 10 років.

У 2014 році вперше в історії вченим вдалося посадити космічний апарат на комету: від Rosetta відстикувався зонд "Філи", який сів на небесне тіло. Оскільки посадка пройшла неідеально, зв'язок із зондом зник через три дні. Тим не менше, вчені отримали достатню кількість даних з нього. Оскільки комета віддалялася від Сонця і шансів відновити зв'язок з "Філами" ставало все менше, у лютому 2016-го вчені вирішили, що більше не будуть надсилати йому сигнали.

У ході місії Rosetta вчені спростували теорію про те, що воду на Землю занесли комети.