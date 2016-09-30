Космічний апарат Rosetta спрямований на зіткнення з кометою

Про це повідомляє РБК з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Зіткненням із небесним тілом завершиться місія, що тривала понад 12 років.

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«Наступна зупинка — 67P/Чурюмова-Герасименко», — йдеться в повідомленні ESA в Twitter. Як уточнює агентство, зіткнення з кометою має відбутися вдень 30 вересня.

Зіткнення апарату з небесним тілом буде транслюватися в прямому ефірі.

Раніше ESA опублікувала відеоролик, на якому змодельований керований спуск Rosetta до комети.

Як повідомляв УНІАН, вчені з Європейського космічного агентства анонсували згортання програми Rosetta.

Однойменна автоматична станція 30 вересня впаде на поверхню комети Чурюмова-Герасименко. В процесі цього будуть увімкнені всі працюючі прилади апарату, в тому числі камери. До цього моменту Rosetta буде знаходитися на відстані 573 мільйонів кілометрів від Сонця і 720 мільйонів кілометрів від Землі. Сигнал від станції до планети буде йти 40 хвилин.