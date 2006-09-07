Mercedes презентував нові AMG (три фото)

Фахівці MERCEDES-AMG представили нову програму доведення трьох моделей: Mercedes SLK 55 AMG, Mercedes CLS 63 AMG і Mercedes SL 55 AMG.

Тепер в активі спортивного і привабливого Mercedes SLK 55 AMG є передні гальма з внутрішньою вентиляцією (з дисками 360x32 мм), а також 18-дюймові диски з легкого сплаву, шириною 7,5 і 8,5 дюймів з шинами 225/40 і 245/35 спереду і ззаду відповідно.

У програму доведення включені спортивна підвіска, карбонові вставки в салоні і ергономічне кермо, зі сріблястими алюмінієвими "пелюстками" важелів для перемикання передач у ручному режимі.

У Mercedes CLS 63 AMG розмір вентильованих гальмівних дисків на передній осі досягає 390x36 мм, механізм регулювання диференціала на задній осі з блокуючою дією не менше 40%.

Спереду встановлені лаковані "під срібло" 19-дюймові диски з легкого сплаву 8,5x19 дюймів і шини розмірності 255/35, ззаду параметри дисків складають 10x19 дюймів, а на шини нанесена маркування 285/30.

Програма доведення Mercedes CLS 63 AMG також включає спортивну підвіску і обтягнуте чорною шкірою і алькантарою кермо зі сріблястими "веслами" важелів, які дублюють роботу АКПП.

Mercedes SL 55 AMG може похизуватися спортивною підвіскою та додатковим маслоохолоджувачем.

Цей автомобіль також отримав вентильовані гальмівні диски, розміром 390x36 мм на передній осі і механізм регулювання диференціала з 30%-м блокуючою дією на задній.

На передню вісь моделі встановлюються збірні "легкосплавки", діаметр і ширина яких складають 19 і 8,5 дюймів відповідно, тоді як на задній осі ширина дисків збільшена на один дюйм.

Оригінальний малюнок здвоєних спиць у даному випадку підкреслюють низькопрофільні покришки розмірності 255/35 і 285/30. У салоні Mercedes SL 55 AMG також можна знайти нове спортивне кермо в чохлі зі шкіри і алькантари і алюмінієві "пелюстки" на рульовій колонці.

Вартість програми доведення Mercedes CLS 63 AMG складає ?8236. Для Mercedes SLK 55 таке задоволення від AMG обійдеться у ?5220, а власникам Mercedes SL 55 AMG доведеться розкошелитися на ?11 948.

Цільова аудиторія цих моделей, на думку авторів програми, представлена тими власниками Mercedes, які часто самостійно випробовують можливості своїх автомобілів на гоночних трасах.

Корреспондент за матеріалами Колеса.Ру