Tesla почала випуск автомобілів з повноцінним автопілотом

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Слон.

Всі автомобілі, які будуть випущені з 20 жовтня будуть мати програмне забезпечення, необхідне для роботи автопілота. Це буде досягнуто за допомогою установки восьми камер, які забезпечать огляд ситуації навколо автомобіля на 360 градусів. На автомобілі також буде встановлено 12 сенсорів і фронтальний радар.

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На думку компанії, повний автопілот безпечніший, ніж водій, а також це допоможе знизити ціну на транспортування автомобіля.

Покупці вже можуть придбати собі автомобілі Model S і Model X з вбудованим автопілотом, але система не буде працювати поки компанія не протестує її до кінця.

Ілон Маск повідомив, що система буде готова до кінця 2017 року, передає Reuters. Він додав, що компанія продовжить удосконалювати систему управління автомобілями, які були випущені раніше і не зможуть перейти на повний автопілот.

На даний момент електрокари Tesla тільки частково автономні. У липні Маск заявляв, що на тестування повністю самостійної системи автопілота піде приблизно п'ять років.