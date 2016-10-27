Apple відклала початок продажів бездротових навушників

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Techcrunch.

У компанії заявили, що перша реакція на AirPods був «неймовірною», однак для підготовки пристрою до випуску їй потрібно ще трохи часу».

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Коли Apple планує почати продаж навушників і що стало причиною затримки, не уточнюється.

Бездротові навушники Apple AirPods були представлені на презентації у вересні 2016 року. Повідомлялося, що навушники будуть працювати 5 годин на одному заряді і заряджатися від кейса, в якому зберігаються.

Навушники AirPods були представлені одночасно з новими iPhone 7 і iPhone 7 Plus, в яких немає традиційного 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. До айфонів останнього покоління навушники підключаються через роз'єм Lightning або по Bluetooth.