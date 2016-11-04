У листопаді в небі з'явиться Супермісяць

У ніч із 13 на 14 листопада Супермісяць буде видно на 14% більше та на 30% яскравіше, аніж зазвичай. Востаннє це явище можна було спостерігати у січні 1948 року, наступного разу - аж 2034 року, з посиланням на National Geographic пише ТСН.

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Природа цього рідкісного явища пов'язана з еліптичною формою супутника Землі. Один бік Місяця називається перигей і він на 48 280 кілометрів ближче до нашої планети, аніж інший бік – апогей.

Коли Земля, Місяць, Сонце шикуються в ряд з боку перигею, оберненого до нашої планети, тоді ми отримуємо явище під назвою перигей-сигізія або Супермісяць. Помилуватися цим явищем краще далеко від нічних вогнів міста.