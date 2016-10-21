У ніч на суботу земляни побачать пік метеоритного потоку Оріоніди

Найбільш сприятливий час для спостереження за зорепадом з 23.00 21 жовтня до світанку 22 жовтня, передає РІА Новости.

На жаль, саме в 2016 році умови спостережень сильно зіпсує супутник Землі — Місяць, який перебуває зовсім поруч з радіантом, у сузір'ї Близнюків. Своїм яскравим світлом він перешкодить людям насолодитися таким цікавим видовищем.

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Прародителькою метеорного потоку Оріоніди є знаменита комета Галлея. Причому її орбіта така, що Земля перетинає її двічі – у травні метеорний потік ета-Аквариди, а в жовтні – Оріоніди.

Частинки метеорного потоку Оріонід стикаються із Землею, рухаючись їй назустріч, тому метеорні тіла врізаються в земну атмосферу на дуже великій швидкості – близько 66 км/с (216 тис км/год). Тому "падаючі зірки" цього потоку дуже швидкі і часто зі слідами. Метеорів зазвичай не дуже багато – 10-25 за годину.