Керівництво Samsung у Китаї на колінах вибачилося за вибухонебезпечний смартфон Note 7 (фото)

Про це пише Tech Today.

Більше двадцяти осіб стали на коліна під час зустрічі представників Samsung з дилерами в китайському місті Шицзячжуан. Фотографії події з'явилися у соцмережі Weibo і стали дуже популярними.

Інтернет-користувачі доповнювали знімки такими коментарями, як "Samsung поставила китайців на коліна заради продажу".

За такий жест китайського підрозділу Samsung користувачі розкритикували компанію, звинувативши її в неповазі до китайської культури. Справа в тому, що в китайській культурі встати на коліна – це винятковий жест. Китаєць може стати на коліна перед богом або в знак подяки перед своїми батьками в особливих випадках. Він також опуститься на коліна в ситуації відчаю.

Читайте такожSamsung призупинив роботу над смартфоном Galaxy S8

Пізніше прес-служба компанії пояснила, що опустилися на коліна корейські топ-менеджери компанії. Компанія розповіла, що вони зробили це на знак подяки за те, що багато китайських дилерів замовили продукти Samsung, незважаючи на скандал з вибухами смартфонів Galaxy Note 7.

"Samsung – корейська компанія. У корейської культури схиляння колін вважають жестом подяки і поваги", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про їх займання під час підзарядки.

Американські компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US вже припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки. Samsung повідомила, що тимчасово припинить виробництво, продаж і заміну смартфонів.

Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади. Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі (Південна Корея).