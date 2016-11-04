Керівництво Samsung у Китаї на колінах вибачилося за вибухонебезпечний смартфон Note 7 (фото)

17:48, 04 листопада 2016
Наука та IT
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Днями в Китаї представники компанії Samsung вибачалися на колінах перед місцевими партнерами за вибуховий Note 7.

Weibo.com

Про це пише Tech Today.

Більше двадцяти осіб стали на коліна під час зустрічі представників Samsung з дилерами в китайському місті Шицзячжуан. Фотографії події з'явилися у соцмережі Weibo і стали дуже популярними.

Інтернет-користувачі доповнювали знімки такими коментарями, як "Samsung поставила китайців на коліна заради продажу".

За такий жест китайського підрозділу Samsung користувачі розкритикували компанію, звинувативши її в неповазі до китайської культури. Справа в тому, що в китайській культурі встати на коліна – це винятковий жест. Китаєць може стати на коліна перед богом або в знак подяки перед своїми батьками в особливих випадках. Він також опуститься на коліна в ситуації відчаю.

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Пізніше прес-служба компанії пояснила, що опустилися на коліна корейські топ-менеджери компанії. Компанія розповіла, що вони зробили це на знак подяки за те, що багато китайських дилерів замовили продукти Samsung, незважаючи на скандал з вибухами смартфонів Galaxy Note 7.

"Samsung – корейська компанія. У корейської культури схиляння колін вважають жестом подяки і поваги", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про їх займання під час підзарядки.

Американські компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US вже припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки. Samsung повідомила, що тимчасово припинить виробництво, продаж і заміну смартфонів.

Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади. Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі (Південна Корея).

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