Загадкові воронки на Марсі можуть бути найкращим місцем для пошуку життя - вчені

Про це повідомляє Icarus.

«Ми звернули увагу на це місце, оскільки воно виглядає так, як ніби там присутні три необхідних складових життя: вода, тепло, мінеральні елементи», - пояснив автор роботи Джозеф Леві.

Западина знаходиться на рівнині Еллада - округлої низовини в південній півкулі. Аналогічна воронка була знайдена в області Galaxias Fossae.

За словами вчених, виявлені западини схожі на так звані крижані котли, що утворюються в Ісландії і Гренландії під льодовиками, де вивергаються вулкани. За допомогою математичного моделювання вчені вирахували об'єм речовини, зникнення якої призвело до провалів – 2,4 і 0,2 кубічних кілометра для першої та другої воронок. По всій імовірності, утворилися провали, як і на Землі, через танення льоду. На думку вчених, при цьому процесі протягом довгого часу була присутня рідка вода, і можливо, існували примітивні організми. Тому такі воронки можуть представляти інтерес з точки зору астробіології.