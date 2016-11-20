Skype запускає сервіс для протидії рейдерству
07:32, 20 листопада 2016Наука та IT
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Компанія Skype Limited, яка розробляє програмне забезпечення, запускає додатковий сервіс по захисту від рейдерських атак в рамках програми Skype.
Якщо в держреєстр вносяться зміни, керівники компанії миттєво отримають повідомлення / Фото УНІАН
"OpenDataBot - програма, спрямована на моніторинг інформації держреєстру підприємств і оперативне інформування власників про внесення будь-яких змін до реєстру. Іншими словами, сервіс розрахований на протидію рейдерству", - повідомляє Lawyers.
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Для початку користування новою послугою треба завантажити додаток, далі - додати OpenDataBot в список контактів і ввести в пошукове поле повну назву підприємства або код його реєстрації.
"У тому випадку, якщо в держреєстр вносяться зміни, керівники компанії миттєво отримують смс", - зазначається у повідомленні.
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