Skype запускає сервіс для протидії рейдерству

"OpenDataBot - програма, спрямована на моніторинг інформації держреєстру підприємств і оперативне інформування власників про внесення будь-яких змін до реєстру. Іншими словами, сервіс розрахований на протидію рейдерству", - повідомляє Lawyers.

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Для початку користування новою послугою треба завантажити додаток, далі - додати OpenDataBot в список контактів і ввести в пошукове поле повну назву підприємства або код його реєстрації.

"У тому випадку, якщо в держреєстр вносяться зміни, керівники компанії миттєво отримують смс", - зазначається у повідомленні.