Viber і ПриватБанк презентували новий спільний проект

Viber і ПриватБанк відкрили українським брендам інноваційні можливості комунікацій зі споживачами

Українські бренди та компанії зможуть напряму спілкуватися зі споживачами за допомогою паблік-акаунтів популярного месенджера Viber, які відсьогодні доступні й українському бізнесу. Паблік-акаунти Viber надають бізнесу, брендам і публічним особам комплект рішень для спілкування з аудиторією один на один або за допомогою соціальних каналів – усе на єдиній платформі.

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«Завдяки Viber люди по всьому світі отримали безпечний і зручний спосіб спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Сьогодні ми також надаємо їм можливість взаємодіяти з бізнесом, – говорить Ідо Йунхельсон (Ido Iungelson), комерційний директор Viber. – Перший набір інструментів дозволить компаніям охопити аудиторію Viber, використовуючи інтерфейс програми для обміну повідомленнями, що може бути оптимізовано під потреби кожної конкретної організації».

У ході презентації паблік-акаунтів Viber ПриватБанк представив також низку простих інноваційних інструментів, що дозволять українським брендам, компаніям і підприємцям легко налаштовувати комунікації зі споживачами через Viber та ефективно використовувати можливості популярного месенджера.

«Інновації, створені в ПриватБанку, підкорюють світ. Сьогодні ми пропонуємо брендам простий і доступний інструмент, єдину технологічну платформу Processe Engine Corezoid.com, що дозволяє зручно та швидко в будь-якій точці світу збирати чат-боти для бізнесу та легко налаштовувати їх на нові завдання, – заявив маркетинг-директор ПриватБанку Сергій Даниленко. – Завдяки використанню платформи Corezoid ПриватБанк став першим банком в Україні й одним з перших у світі, який за допомогою ботів у Viber реалізував підтримку клієнтів і платіжні послуги».

ПриватБанк повідомив про запуск першого в Україні банківського акаунта в популярному месенджері Viber і першого Viber-бота, що дозволяє двома кліками поповнювати рахунки мобільних телефонів. Тепер користувачі месенджера зможуть отримувати інформацію про послуги та новини банку, зв’язуватися зі службою онлайн-підтримки ПриватБанку та поповнювати телефони у Viber без необхідності запускати мобільні додатки банку або заходити на його сайт.

Про Viber

Viber є частиною японської Rakuten Group. Це один з лідируючих додатків для вільного спілкування по всьому світі. Близько 800 мільйонів унікальних користувачів у 193 країнах використовують Viber. Користувачі можуть відправляти безкоштовні текстові повідомлення, різноманітні стикери, фотографії, відео та дудли, обмінюватися даними про місцезнаходження в будь-якій точці світу та здійснювати безкоштовні дзвінки в HD-якості. За допомогою Viber Out користувачі можуть здійснювати недорогі дзвінки на будь-який телефонний номер по всьому світі. Viber доступний для iPhone®, iPad®, смартфонів і планшетів на платформі Android ™, Windows Phone, BlackBerry®, Blackberry® 10, Windows®, Windows 8®, Mac and Linux і працює в мережах 3G/4G або Wi-Fi.