У Еврокомісії розповіли перші подробиці про хакерську атаку під час саміту Україна – ЄС

Кіберзлочинці атакували офіційний сайт Єврокомісії. Про це 25 листопада повідомив речник Єврокомісії, передає "Німецька хвиля".

Читайте такожГеращенко: сьогодні був перший саміт, на якому Євросоюз виправдовувався, а Україна вимагала

Сервер відомства у Брюсселі зазнав нападу напередодні, але кіберзлочинцям не вдалося заблокувати його роботу завдяки "ефективним контрзаходам". Наразі сервер Єврокомісії працює з затримками.

За словами представника ЄК, відбулось перевантаження рядка пропуску в мережі, через що доступ користувачів до сайту ЄК, а також доступ її співробітників до інтернету був обмежений. Атака була зупинена, витоку даних не сталось.

Атака хакерів сталась під час візиту до Брюсселя українського президента Петра Порошенка та проведення саміту Україна-ЄС. Однак речник ЄС утримався від відповіді на питання журналістів, чи міг бути напад пов'язаний саме з цим візитом та проведенням саміту.

За його словами, джерело атаки поки що встановити не вдалось.