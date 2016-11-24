Рішення щодо механізму призупинення "безвізу" з ЄС варто чекати після виборів у Франції – ЗМІ

Рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн варто чекати у квітні 2017 року. Про це на своїй сторінці у Twitter написав власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що рішення щодо призупинення «безвізу» може бути ухвалено після виборів у Франції.

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«Не впевнений, що рішення щодо призупинення (безвізового режиму, - ред.) буде ухвалено у 2016 році. Мабуть цього потрібно чекати після виборів у Франції у квітні-травні», - написав він.

Not sure there will be a deal on suspension mechanism in 2016. Might have to wait till after elex in France in Apr/may. #Ukraine#Georgia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 ноября 2016 г.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройде 18-й саміт Україна-ЄС, який є першим після того, як тимчасово з 1 січня поточного року розпочала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі.

При цьому віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що всі представники різних політичних сил Європарламенту підтвердили, що готові позитивно проголосувати у питанні надання безвізового режиму для України.