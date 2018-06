Рішення щодо механізму призупинення "безвізу" з ЄС варто чекати після виборів у Франції – ЗМІ

Рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн варто чекати у квітні 2017 року. Про це на своїй сторінці у Twitter написав власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що рішення щодо призупинення «безвізу» може бути ухвалено після виборів у Франції.

«Не впевнений, що рішення щодо призупинення (безвізового режиму, - ред.) буде ухвалено у 2016 році. Мабуть цього потрібно чекати після виборів у Франції у квітні-травні», - написав він.

Not sure there will be a deal on suspension mechanism in 2016. Might have to wait till after elex in France in Apr/may. #Ukraine#Georgia