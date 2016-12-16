"30 секунд до злому": хакери знайшли спосіб, як "крякнути" MacBook за півхвилини (відео)

При цьому зловмисники можуть отримати пароль від ноутбука, поки той заблокований або знаходиться в сплячому режимі, пише ZN.UA.

Для здійснення операції хакерам необхідно пристрій Thunderbolt, перехідник і спеціально написана програма.

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При цьому зловмисникам буде потрібно всього кілька секунд для отримання пароля.

Це відбувається через те, що пароль зберігається в пам'яті пристрою навіть коли той вимкнений або знаходиться в сплячому режимі.

Apple ніяк офіційно не реагувала на це відео, але в блозі одного з провідних розробників компанії Ксено Кова з'явилося повідомлення про те, що патчі, які усувають вразливість, вже випущені.

Раніше італійський хакер Лука Тедеско зумів зламати iPhone 7 і iOS 10 і вчинив джейлбрейк. Спочатку він опублікував на своїй сторінці в Twitter,що інформація зберігається на ядрі в стислому, а не в зашифрованому вигляді, а через добу він заявив про те, що йому вдалося отримати джейлбрейк iPhone 7.