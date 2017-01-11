Оприлюднено список найбільш потужних смартфонів 2016 року
Розробники синтетичного тесту для смартфонів AnTuTu опублікували топ найпотужніших телефонів 2016 року.
Про це повідомляє "112", посилаючись на на дані дослідження.
Так, перше місце в рейтингу займає iPhone 7 Plus з результатом 181 тисяча балів. Слідом за ним йде звичайна версія iPhone 7 (172 тисячі балів), яка відрізняється лише меншим об'ємом оперативної пам'яті. Трійку найбільш продуктивних пристроїв замикає китайський OnePlus 3T з результатом в 163 тисячі балів.
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У список 10 кращих смартфонів також потрапили LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s і Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а також ZTE AXON 7.
Зазначимо, що AnTuTu оцінює такі параметри, як потужність процесора, швидкість оперативної пам'яті, графічної системи і швидкість роботи накопичувача. Програма є одним з найбільш популярних тестів продуктивності мобільних пристроїв.