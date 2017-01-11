Оприлюднено список найбільш потужних смартфонів 2016 року

Про це повідомляє "112", посилаючись на на дані дослідження.

Так, перше місце в рейтингу займає iPhone 7 Plus з результатом 181 тисяча балів. Слідом за ним йде звичайна версія iPhone 7 (172 тисячі балів), яка відрізняється лише меншим об'ємом оперативної пам'яті. Трійку найбільш продуктивних пристроїв замикає китайський OnePlus 3T з результатом в 163 тисячі балів.

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У список 10 кращих смартфонів також потрапили LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s і Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а також ZTE AXON 7.

Зазначимо, що AnTuTu оцінює такі параметри, як потужність процесора, швидкість оперативної пам'яті, графічної системи і швидкість роботи накопичувача. Програма є одним з найбільш популярних тестів продуктивності мобільних пристроїв.