Apple скоротить виробництво iPhone7 у 2017 році - ЗМІ

Про це пише Nikkei з посиланням на дані постачальників, передає republic.ru.

Джерела видання відзначають, що зниження випуску «очікувано».

«Ми прогнозуємо скорочення загального обсягу випуску в першому кварталі 2017 року через низький попит в Китаї», – повідомляють аналітики, опитані Nikkei.

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Видання нагадує, що в січні-березні 2016 року компанії також довелося знизити виробництво на 20% через проблеми з акумулятором моделі iPhone 6s. Однак протягом року продажі смартфонів залишалася «інертними».

В кінці жовтня Apple опублікувала фінансовий звіт, згідно з яким річна виручка компанії за 2016 рік впала вперше за 15 років. При цьому чистий прибуток корпорації знизилася на 14%. На наступний день акції Apple подешевшали на 4% до $113,56 за акцію.