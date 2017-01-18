У ніч на Водохреще до Землі наблизиться найяскравіший астероїд
13:25, 18 січня 2017Наука та IT
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У ніч на 19 січня в небі можна буде спостерігати, як біля Землі буде пролітати астероїд "Веста".
У ніч на 19 січня в небі можна буде розгледіти астероїд / nasa.gov
Це - єдиний у Сонячній системі астероїд, які можливо розглянути неозброєним оком, передає Earthsky.org.
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Зазначається, що його поверхня дуже яскрава. Найбільший астероїд був вперше виявлений у 1807 році в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.
Він буде перебувати на відстані 229 мільйонів кілометрів від Землі.
Через свою величину й траєкторію польоту його буде добре видно навіть без використання спецтехніки.
Нагадаємо, 30 грудня 2016 року до Землі наблизився астероїд розміром у п'ять кілометрів під назвою "Таутаріс".
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