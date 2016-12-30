Повз Землю на величезній швидкості пролетів 5-кілометровий астероїд

Зазначається, що він летить з величезною швидкістю, передає Gogetnews.

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Цей астероїд важить приблизно 50 мільярдів тонн. Він наближається до Землі зі швидкістю 16 кілометрів за секунду.

29 грудня він максимально наблизився до нашої планети.

Вчені повідомили, що астероїд потенційно може бути небезпечним, але такий статус отримують всі астероїди, які пролітають неподалік Землі. Також фахівці запевнили людей, що цей астероїд не зіткнеться з нашою планетою.

Раніше у США пройшли міжвідомчі навчання на випадок зіткнення Землі з астероїдом, яке могло б супроводжуватися масштабними руйнуваннями.